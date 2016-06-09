Аспиликуэта попал в сферу интересов «Барселоны»

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. В услугах 26-летнего игрока заинтересована «Барселона», которая в это межсезонье ищет футболиста на левый край обороны.

Руководство лондонского клуба намерено дождаться нового наставника команды Антонио Конте, после чего дать ответ сине-гранатовым по поводу трансфера испанца.

В прошедшем сезоне Аспиликуэта провел 49 матчей за «Челси», забив два гола и сделав три результативные передачи. Его рыночная стоимость составляет 20 миллионов евро.