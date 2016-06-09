Гарсия может сменить Эмери на посту наставника «Севильи»

Экс-наставник «Лилля» и «Ромы» Руди Гарсия может сменить Унаи Эмери у руля «Севильи». «Рохибланкос» уже вступили в переговоры с французским специалистом.

Напомним, что нынешний главный тренер победителя Лиги Европы последних трех сезонов с большой долей вероятности продолжит карьеру в «ПСЖ», о чем он уже сообщил руководству клуба.

Гарсия минувший сезон начал в «Роме», однако был вынужден покинуть свою должность по решению руководства «джаллоросси» в декабре 2015-го года. Под его руководством «волки» в сезоне-2015/16 провели 19 матчей, добились девяти побед, семь раз свели свои встречи к ничьей и потерпели три поражения.