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    Тимощук вошел в сборную самых возрастных игроков Евро-2016

    Эксперты УЕФА составили сборную самых возрастных игроков Евро-2016, в которую попали футболисты старше 35 лет.

    Полностью данная сборная выглядит следующим образом:

    Джанлуиджи Буффон (Италия), Рэзван Рац (Румыния), Рикарду Карвалью (Португалия), Андреа Барцальи (Италия), Патрис Эвра (Франция), Анатолий Тимощук (Украина), Лучан Сынмэртян (Румыния), Томаш Росицки (Чехия), Ариц Адурис (Испания), Эйдур Гудьонсен (Исландия) и Робби Кин (Ирландия).

    Источник: Twitter

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    08.06.2016 17:29
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +24

      alexzima 9 июня 2016, 00:23

      но лучше наших

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +221

      ГераХэвиЛОКО 8 июня 2016, 20:30

      А наш Сережа не супер стар.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 8 июня 2016, 17:39

      Сразу за Игнашевича стало спокойно, молодеет мужик.

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +14

      Шквал > Тraumtanzеr 8 июня 2016, 23:23

      Скорее не стареет

      0
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