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    Бышовец недоволен назначением Калитвинцева в «Динамо»

    Опытный наставник Анатолий Бышовец не стал скрывать удивления от назначения Юрия Калитвинцева на пост главного тренера «Динамо».

    – Вы знаете, «Динамо» меня постоянно удивляет. Я даже не знаю, можно ли его назвать родным. Вот киевское «Динамо», наверное, можно.

    – Почему?

    – Потому что звонил мне Григорий Суркис, поздравлял с 70-летием. Мы с ним очень тепло поговорили, как и с руководителем донецкого «Шахтера». А московское «Динамо» удивляет. Я на протяжении длительного времени критиковал этот клуб за неразборчивость в выборе тренеров, игроков, стратегии развития…

    – Значит, не одобряете назначение Калитвинцева?

    – Мы с ним не раз беседовали на многие темы, в том числе и тренерские, обсуждали методические моменты в работе. Он уже довольно опытный специалист. Немного смущает то, что Юрий два года не работал в России, может быть, несколько отвык от наших реалий. Кроме того, здесь все-таки первая лига, а не РФПЛ. Можно было разглядеть и других кандидатов на этот пост – бывших динамовцев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.06.2016 09:49
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +759

      sevsor 8 июня 2016, 05:00

      Совсем недавно, в конце марта, на "Бомбардире" была статья под названием "Калитвинцев: «В Россию работать не поеду»...И чего это вдруг, "талантливый", "полный творческий идей" и "патриот Украины" Юрик, так резко поменял свои убеждения?((( Что за веяния такие - приглашать всяких там деятелей с Украины, типа Зеленского, Калитвенцева, которые открыто показывали свою неприязнь или враждебность в адрес России(((

      0
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 7 июня 2016, 14:19

      На себя намёк что ли??

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 7 июня 2016, 13:44

      может кто назначил его для того чтобы Динамо подольше задержалось в ФНЛ

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 7 июня 2016, 12:51

      По крайней мере меня это назначение удивило

      1
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      Рейтинг: -11

      Мохнатый 7 июня 2016, 11:59

      Давненько этот клоун нигде не появлялся.

      -1
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      Рейтинг: +40

      Omanid87 7 июня 2016, 11:58

      Лишь бы помогло это назначение

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +379

      o33uk 7 июня 2016, 11:49

      Редкий случай когда с Бышовцем соглашусь данное назначение не очень логичное, конкретно против Калитвинцева ничего не имею, но настораживает опять куча новых людей, обещания новых векторов развития и тд.,да и болелы уже не приняли тренера значит дальше будет играть под давление.
      Конечно надо будет посмотреть, но вопросов больше чем ответов.

      5
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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 7 июня 2016, 11:14

      Бышовец, по сути, прав.

      6
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      Рейтинг: +78

      Federalll 7 июня 2016, 10:13

      Б..я, он уже не знает, на какую подножку хоть в какой-то клуб вскочить, честно достал

      -2
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