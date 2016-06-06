Роде сменил «Баварию» на «Боруссию»

Полузащитник «Баварии» Себастьян Роде перешел в дортмундскую «Боруссию». В понедельник футболист успешно прошел медосмотр, после чего поставил подпись под контрактом с новым клубом. Соглашение рассчитано до середины 2020 года.

Ранее появилась информация, что Роде обойдется «Боруссии» в 12 миллионов евро. В прошедшем сезоне футболист провел в составе «Баварии» 15 матчей, в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу. Трансферная стоимость игрока оценивается в 8 миллионов евро.