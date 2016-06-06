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    Совет директоров «Динамо» утвердил кандидатуру Калитвинцева

    Украинский тренер Юрий Калитвинцев в ближайшее время официально возглавит московское «Динамо». Такое решение принял совет директоров клуба, утвердивший Калитвинцева. Помогать ему в столичном клубе будет Юрий Ковтун.

    Калитвинцев выступал за «Динамо» с 1992 по 1994 год. В качестве тренера он возглавлял «Закарпатье» и нижегородскую «Волгу», а в 2010-2011 годы являлся исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины. Ковтун несколько дней назад расторг контракт с «Тосно», где являлся старшим тренером. В бытность игроком Ковтун выступал за «Динамо» с 1993 по 1998 год.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.06.2016 15:05
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +379

      o33uk 6 июня 2016, 23:09

      Идиоты надо было Гончаренко заманивать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +354

      valike35 6 июня 2016, 16:36

      Неплохой выбор для них

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Plane 6 июня 2016, 16:27

      Уж лучше Хохлова, Силкина, или кого другого

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 6 июня 2016, 16:10

      Совет директоров Динамо продолжает чудить.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +447

      Alex3920486 6 июня 2016, 15:58

      Пипец блин...Я не болельщик Ди, но действительно не нашлось других кондидатур...?!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +319

      семенчик 6 июня 2016, 15:48

      а что других тренеров не нашлось?

      1
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