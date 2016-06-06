Спортивный директор «Урала»: «Емельянов может стать ведущим игроком сборной России на ЧМ-2018»

Спортивный директор «Урала» Рохус Шох поделился мнением о травме полузащитника сборной России Игоря Денисова, который не поможет россиянам на Евро-2016, и оценил шансы хавбека «шмелей» Романа Емельянова на вызов в национальную команду.

«Желаю Игорю Денисову здоровья. Не собираюсь никого рекомендовать в сборную, это некорректно. Есть главный тренер, знающий возможности всех российских игроков. Что же касается Романа Емельянова, то потенциально это будущий футболист сборной России, на чемпионате мира-2018 он может стать ведущим игроком команды. Мое мнение, он точно будет привлекаться в национальную команду», – сказал Шох.