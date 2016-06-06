Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Валерий Газзаев: «Владимир знает ФНЛ, такой тренер нужен «Динамо»

    Экс-тренер «Динамо» Валерий Газзаев прокомментировал информацию об интересе московского клуба к его сыну Владимиру.

    «Наверное, есть интерес ко многим специалистам, и к Владимиру в том числе. Он работал в ФНЛ и выводил «Аланию» в высший дивизион, играл с ней в финале Кубка России. «Динамо» нужен тренер, который знает первую лигу», – заявил Газзаев.

    Напомним, Владимир Газзаев вывел «Аланию» в Премьер-лигу в 2012 году. Последним клубом тренера был «Актобе», откуда он ушел в июле 2015 года.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.06.2016 00:49
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +281

      serhz 6 июня 2016, 10:52

      Владимир отлично знает ФНЛ !!! ту же самую Аланию он сумел завести из ФНЛ в те места ,где её никто и не найдёт по сей день

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11