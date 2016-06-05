«Саутгемптон» получит от «Эвертона» три миллиона в случае перехода Кумана

«Саутгемптон» получит от «Эвертона» три миллиона фунтов в качестве компенсацию за переход в стан «ирисок» главного тренера Рональда Кумана. По информации источника, между сторонами активно проходят переговоры, которые близки к своему завершению.

Сообщается, что голландский специалист будет зарабатывать в ливерпульском клубе шесть миллионов фунтов в год. Кроме того, руководство «Эвертона» готово выделить ему 100 миллионов фунтов на укрепление состава и, возможно, дополнительно еще 65 миллионов в случае продажи форварда Ромелу Лукаку.

При этом, «ириски» держат в уме запасной вариант, если им все же не удастся договориться с Куманом.