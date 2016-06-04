Луческу: «Кержаков? Это проблемы клуба»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал ситуацию с нападающим Александром Кержаковым, у которого закончился контракт с клубом.

«Не очень знаком с ситуацией по отдельным футболистам. Буду выяснять этот вопрос позднее. Но по большому счету это проблема клуба. Кого мне предоставят, с теми я и буду работать», – заявил Луческу.

Напомним, Кержаков вторую часть сезона-2015/16 провел в «Цюрихе» на правах аренды. Вместе с командой он завоевал Кубок Швейцарии, после чего заявил, что хотел бы закончить свою карьеру в «Зените».