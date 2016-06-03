Луценко: «В «Мордовии» оставаться не хочу, но предложений никаких нет»

Нападающий «Мордовии» Евгений Луценко сообщил, что не намерен оставаться в саранской команде, которая в следующем сезоне будет выступать в ФНЛ.

— Клуб из вашего родного Оренбурга вышел в Премьер-лигу. Не звали еще?

— Я общаюсь с некоторыми его руководителями. Приезжаю в отпуск домой, играю с ними в футбол, в шутку часто обсуждаем тему перехода. Но конкретных предложений пока не поступало. Может быть, сейчас увижусь с ними, и будет какой-то предметный разговор.

— У вас есть интерес?

— Да, потому что я родился в Оренбурге и переживаю за местную команду.

— В «Мордовии» оставаться не хотите?

— Не очень. Все-таки ФНЛ затормаживает развитие, плюс тяжело опускаться туда после Премьер-лиги. Совсем другие эмоции, настрой и уровень футбола. В общем, буду искать варианты.

— Предложения поступают?

— Ни одного звонка. Вообще ничего. Да и последний раз звали как раз в «Мордовию». После перехода в Саранск никто мной не интересовался.

— За границу могли уехать?

— Когда играл в юношеской сборной, было какое-то сомнительное предложение отправиться в Иран. Агент хотел троих: меня, Женю Гаврюка и Олега Самсонова. Но мы отказались. Вроде обещали отличные деньги, только непонятно, что нужно было делать: играть в футбол или еще что.

— Весной долг перед игроками «Мордовии» составлял пять месяцев. Не было мысли бойкотировать матчи?

— Матчи – в любом случае нет, но занятия мы пропускали. Для чего? Чтобы выйти на связь с руководством, потому что до этого пытались найти его 2–3 месяца, но все впустую. Так что пропуски тренировок были для того, чтобы люди пришли и начали с нами разговаривать.

— Люди — это руководство республики?

— Да. Долгое время никак не получалось связаться: то мы на сборах, то в разъездах, то губернатор в отпуске, то непонятно какой человек придет, что-то нам расскажет и уйдет. Называли какие-то цифры, сроки. Проходил месяц – и ничего не менялось. В конце концов мы сами уже предупредили, что через неделю не будем тренироваться. Только все равно никто не позвонил и не пришел. Вы хотя бы пообещайте нам еще раз — но нет. Даже этого не произошло.

— Игроки снижали требования к себе?

— Вряд ли. Долги больше давят на моральное состояние. Но даже иностранцы все понимали и были готовы. Например, Стеванович в прошлом году играл в «Торпедо», и ему не платили по 3–4 месяца. Ле Таллек на Украине пять месяцев зарплату не получал. Ломич в «Динамо» играл, знает наши реалии, Милан Перендия давно в Саранске...