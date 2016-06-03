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    Глушаков: «Буду играть в «Спартаке», пока не выгонят»

    Защитник сборной России Денис Глушаков поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата Европы, а также подчеркнул, что не намерен в ближайшее время уходить из «Спартака».

    – Какой оптимальный результат на Евро для вас?

    – Я не знаю, какой будет результат. Чем дальше мы пройдем, тем лучше. Выиграть чемпионат Европы было бы оптимально. А до какой стадии дойдем – не знаю.

    – Как атмосфера в сборной? Многие говорят, что при Слуцком стало проще.

    – Да, это ощущается. Атмосфера действительно очень позитивная, все ребята шутят, улыбаются. Дзюба больше других шутит. Все очень позитивно.

    – Какой команде симпатизируете на Евро, кроме России?

    – Голландии, но она не попала на Евро, поэтому никому. Все мысли сейчас только о сборной России.

    – В каком бы клубе хотели играть после «Спартака"?

    – Я никуда оттуда не уйду. Буду играть, пока не выгонят.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.06.2016 17:17
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +300

      Zeff 4 июня 2016, 20:46

      Считай что уже выгнали.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 3 июня 2016, 18:22

      Выгонят, не долго ждать. спортак есть спортак.

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 3 июня 2016, 17:34

      Злые языки что про ниже высказавших можно еще сказать то-играй и приноси пользу команде.

      -1
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 3 июня 2016, 17:29

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ага, тебе верь, на видео ты говорил ненавидишь Спартак, пустослов!!!

      -4
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