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    Мутко: «Потенциал сборной России значительно выше»

    Министр спорта РФ Виталий Мутко подвел итоги товарищеского матча сборной России с командой Чехии (1:2).

    «С точки зрения результата матч расстроил, но не настораживает. Знаю, что ребята играли на фоне усталости, поскольку только недавно они готовились с большими нагрузками. Любое поражение расстраивает, однако мы знаем, что потенциал команды значительно выше, а сейчас у нее тренировочный процесс. Чувствуется, что нет Дзагоева, Широкова.

    Это нормальная игра в рамках тренировочного процесса. Слуцкому было важно посмотреть всех в деле, он и посмотрел. Сама игра была абсолютно равная. Где-то чуть-чуть доминировали чехи, мы перехватывали инициативу.

    Мы в свое время Италию обыгрывали перед Евро-2012, они были на фоне усталости, а мы в эйфорию ударились. Италия потом дошла до финала, а мы к тому времени отдыхали, поэтому все эти матчи надо рассматривать как этап подготовки к турниру. Главное – это чемпионат Европы, по его итогам будем давать оценку», – сказал Мутко.

    Источник: ТАСС

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    02.06.2016 11:55
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +4833

      neveldomha 2 июня 2016, 16:20

      Мутко - оптимистищееее!!!! Ващееееее!!!

      0
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      Рейтинг: +215

      iuda 2 июня 2016, 16:08

      Насчёт равной игры полная лажа, во втором тайме стоило чехам добавить и они спокойно переломили игру

      0
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      Рейтинг: +312

      Zly 2 июня 2016, 15:50

      Ну да можно сказать наверное, только в таких матчах комбинации наигрывают, которые к голу приводят. А что я увидел вчера. Гол, который можно сказать, что фартануло, ну и одну толковую атаку, где Смолов почему то низом покатил, а не бил в девятку.

      0
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      Рейтинг: +282

      Lesha VV 2 июня 2016, 14:12

      Как надоела эта похвала сборной , которая из года в год разочаровывает своей бездарной игрой.

      0
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 2 июня 2016, 13:53

      Мне кажется вот так верно: "Потенциал России значительно выше потенциала сборной Албании". На месте Албании можно писать любую скромненькую по футбольным меркам страну)

      1
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka > Pro100Kid 2 июня 2016, 18:43

      не обижайте маленькую албанию, а то не ровен час ещё всерьёз выйдут на поле и нас под орех обыграют...

      0
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      Рейтинг: +179

      Berdchanin 2 июня 2016, 12:09

      Кого он сравнивает. Италию и РФ . Италия всегда может выстрельнуть. Россия-никогда

      -1
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