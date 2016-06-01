Черчесов: «Не хотелось бы обсуждать Нойштедтера»

Бывший главный тренер «Легии» Станислав Черчесов поделился своим мнением об игре сборной России в товарищеском матче против команды Чехии (1:2).

«Играли две команды. Чехи ведь тоже готовятся, у них свои задачи. Мы видели контрольный матч, тренер проверил пару вариантов.

Выбыл Дзагоев, и Шатов впервые играл на этой позиции. Дзюба играл впереди, потом Смолов. Нойштедтер в первый раз сыграл.

Тренер пробует, а где еще, как не в таких играх, это делать? Думаю, задача выполнена. Остается надеяться, что игроки обойдутся без травм», – сказал Черчесов.

Также специалист ответил на вопрос об игре Романа Нойштедтера.

«Не хотелось бы обсуждать. Рано делать выводы. Человек вливается в коллектив – это нормальное явление. Гол же в ворота сборной России – это целая цепочка событий».