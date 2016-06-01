Лодыгин: «Луческу в «Зените»? Мне нравился его «Шахтер»

Голкипер «Зенита» и сборной России Юрий Лодыгин поделился своими мыслями о назначении на пост главного тренера сине-бело-голубых Мирчи Луческу.

— Что вы знаете о Мирче Луческу? Справки у кого-то наводили?

— Я знаю его сына – он пришел в «Ксанти», где я когда-то играл. И когда я приезжал в бывший клуб, то мы здоровались и общались. Но со старшим Луческу не знаком. Хотя против «Шахтера» мы несколько раз играли, и мне та команда нравилась.

— СМС-ку от Мирчи получили? С одноклубниками здесь нового тренера обсуждали?

— Получил. А главное обсуждение было о двух неделях отпуска после Евро (улыбается). С тренером же еще познакомимся, когда вернемся в клуб.

— «Зенит» наверняка ждут перемены. Перестройка в команде обычно как-то касается вратарей?

— Наверное, в меньшей степени, чем остальных, у нас своя работа. Хотя всякое бывает – мы уже обсудили, что Виллаш-Боаш просил меня играть выше.

— И вас какое-то время «колбасило».

— Да, было такое. Но после этого я не представляю, что теперь может меня еще «заколбасить».