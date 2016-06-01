Игнашевич: «Выход из группы – это задача-минимум»

Защитник сборной России Сергей Игнашевич оценил соперников по групповому этапу Евро-2016, который стартует 10 июня.

«Все три игры будут важны – что за англичан, что за Уэльс, что за Словакию дают по три очка, но Англия – главный фаворит в нашей группе. Это команда, которая давно не добивалась больших успехов на крупных турнирах. Потому не сомневаюсь, что она будет сверхамбициозна и мотивирована.

Словакия и Уэльс, есть ощущение, будут играть против нас вторым номером, имея в своем арсенале таких быстрых футболистов, как, например, Бэйл. В матчах против нас это действительно будет давать им силу, а потому надо будет тактически очень грамотно сыграть против них – против команд, которые будут весь матч обороняться и выбегать в быстрые контратаки. Здесь есть своя специфика, и, надеюсь, мы очень хорошо подготовимся к этим матчам.

Цели на турнир не озвучиваются, но, думаю, все прекрасно понимают, что выход из группы – это задача-минимум, а дальше все во многом будет зависеть от жеребьевки. Если попадем на сильную сборную, условную Германию или хозяев французов, то победа в таком матче уже будет успехом. Многое будет зависеть от удачи», – считает Игнашевич.

Сборная России стартует в турнире матчем со сборной Англии, который состоится 11 июня.