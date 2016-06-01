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Игнашевич: «Выход из группы – это задача-минимум»

1 июня 2016, 11:17
6

Защитник сборной России Сергей Игнашевич оценил соперников по групповому этапу Евро-2016, который стартует 10 июня.

«Все три игры будут важны – что за англичан, что за Уэльс, что за Словакию дают по три очка, но Англия – главный фаворит в нашей группе. Это команда, которая давно не добивалась больших успехов на крупных турнирах. Потому не сомневаюсь, что она будет сверхамбициозна и мотивирована.

Словакия и Уэльс, есть ощущение, будут играть против нас вторым номером, имея в своем арсенале таких быстрых футболистов, как, например, Бэйл. В матчах против нас это действительно будет давать им силу, а потому надо будет тактически очень грамотно сыграть против них – против команд, которые будут весь матч обороняться и выбегать в быстрые контратаки. Здесь есть своя специфика, и, надеюсь, мы очень хорошо подготовимся к этим матчам.

Цели на турнир не озвучиваются, но, думаю, все прекрасно понимают, что выход из группы – это задача-минимум, а дальше все во многом будет зависеть от жеребьевки. Если попадем на сильную сборную, условную Германию или хозяев французов, то победа в таком матче уже будет успехом. Многое будет зависеть от удачи», – считает Игнашевич.

Сборная России стартует в турнире матчем со сборной Англии, который состоится 11 июня.

Источник: УЕФА
Чемпионат Европы Россия Россия Англия Уэльс Словакия Игнашевич Сергей
Комментарии (6)
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Недовольный
1464773791
Для вас это СВЕРХзадача максимум...
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igorek25
1464775851
Победа над Германией или Францией - успех и удача? Это из области совершенно невероятного. Чудеса бывают в на групповой стадии или товарищеских матчах, но на уровне плей-офф ЧЕ рассчитывать только на удачу не приходится....
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Black Giz
1464776595
Помоему задача минимум у вас это не обосраться как всегда, а как максимум выйти из группы. Что в принципе не сложно с таким форматом.
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kykyi
1464777539
Так, ставки падают, совсем недавно один из сборников, не помню кто, называл задачей минимум полуфинал. Но здесь все по крайней мере ближе к истине.
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СтараяШкола
1464780759
Задача минимум должна быть не опозориться.
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diadushka
1464792693
Он слукавил))) Выйти из группы и есть главная задача, хотя бы с 3-го места! Но и то не выйдут даже.......
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