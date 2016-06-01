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    Коллер отцепил от состава Лазаро

    Главный тренер сборной Австрии Марсель Коллер назвал список игроков, которые смогут принять участие в Евро-2016 во Франции. Среди них нет талантливого 20-летнего полузащитника «Зальцбурга» Валентино Лазаро.

    Так выглядит полная заявка сборной Австрии:

    Вратари: Роберт Альмер («Аустрия» Вена), Хайнц Линднер («Айнтрахт» Франкфурт), Рамазан Эзкан («Ингольштадт»).

    Защитники: Александар Драгович («Динамо» Киев), Кристиан Фухс («Лестер»), Дьердь Гарич («Дармштадт»), Мартин Хинтереггер («Боруссия» Менхенгладбах), Флориан Кляйн («Штутгарт»), Себастьян Предль («Уотфорд»), Маркус Зуттнер («Ингольштадт»), Кевин Виммер («Тоттенхэм»).

    Полузащитники: Дэвид Алаба («Бавария»), Марко Арнаутович («Сток»), Юлиан Баумгартлингер («Майнц»), Мартин Харник («Штутгарт»), Штефан Ильсанкер («РБ-Лейпциг»), Якоб Янчер («Люцерн»), Златко Юнузович («Вердер»), Марсель Забитцер («РБ-Лейпциг»), Алессандро Шопф («Шальке-04»).

    Нападающие: Лукас Хинтерзеер («Ингольштадт»), Рубин Окоти («Мюнхен 1860»), Марк Янко («Базель»).

    На Евро-2016 сборная Австрии будет выступать в группе F. Ее соперниками будут Венгрия (14 июня), Португалия (18 июня) и Исландия (22 июня).

    Источник: УЕФА

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    01.06.2016 07:41
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