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    ЦСКА планирует продать Базелюка и сохранить Чернова

    Начальник селекционного отдела ЦСКА Олег Яровинский рассказал о планах на перспективных игроков своей команды форварда Константина Базелюка и защитника Никиты Чернова.

    «Костя здорово провел отрезок карьеры в СКА, подтвердил свой уровень после некоторого определенного спада. Сейчас по нему есть несколько очень интересных вариантов. Он вернется из отпуска – будем с ним разговаривать. Уверен, проблем с его трудоустройством не возникнет, судя по тому, как он играл в Хабаровске. На него претендуют клубы Премьер-лиги и ФНЛ. Думаю, речь идет уже о продаже.

    Травма Чернова не очень тяжелая. Просто он ее получил в такой момент, когда до конца чемпионата оставалось всего несколько месяцев. Никита, слава богу, восстановился, и сейчас мы будем совместно принимать решение.

    К нему есть предметный интерес, но рассматриваем вариант исключительно с арендой, на него в дальнейшем рассчитываем», — сказал Яровинский.

    Напомним, что Константин Базелюк в минувшем сезоне выступал на правах аренды в «СКА-Энергии», а Никита Чернов – в «Балтике».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.06.2016 06:57
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -22

      Cobold 1 июня 2016, 12:24

      Базелюк очень хороший игрок. Жаль, что в ЦСКА не нашли к нему подход и ключа, чтобы раскрыть его. Будем надеятся, что в новом клубе это получится.

      1
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      Рейтинг: +112

      Boniel+ 1 июня 2016, 10:52

      С Базелюком нужно работать.У парня отличные данные нападающего,но нет упорства и страсти.Нужно с ним разговаривать и приводить примеры из футбольной истории.Какие футболисты становились звездами.Последний пример Варди из "Лестера".И,конечно,тренировки
      .Если будет бить по воротам по 1000 ударов за одну тренировку и 950 в створ ворот,вот тогда что-то может и получиться из этого парня.

      1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 1 июня 2016, 07:48

      Базелюк же супер надежда России был, по словам многих коней он чуть ли не новый Роналду и свежеиспеченный Месси.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > kniazevski 1 июня 2016, 13:45

      Он хорош в фнл, тут ему шансов не дадут.

      1
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 1 июня 2016, 07:42

      Про выход... А про пополнения опять тишина...

      1
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