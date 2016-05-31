Аленичев и Родионов прибыли на совет директоров «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев и генеральный директор клуба Сергей Родионов прибыли в офис «Лукойла», где сегодня состоится совет директоров красно-белых. В ходе заседания будет заслушан отчет наставника и подведены итоги прошедшего розыгрыша РФПЛ. Напомним, что контракт специалиста был подписан по схеме «1+1», то есть, формально на данный момент его можно считать истекшим.

Изначально перед Аленичевым ставилась задача занять с командой четвертое место, дающее право выступать в еврокубках, а также достичь финала Кубка страны. Как известно, со второй он не справился, а первую по факту выполнил, несмотря на то, что «Спартак» финишировал на пятой строчке.