Пеллегрини: «Если у меня не будет действительно интересного предложения, я завершу карьеру»

Мануэль Пеллегрини, который летом покинет пост главного тренера «Манчестер Сити», рассказал о своем будущем.

«Если у меня не будет действительно интересного предложения, то я приостановлю карьеру до тех пор, пока оно не появится. Если придется совсем закончить с работой, я сделаю это. Может быть, до декабря, может быть, на год или навсегда.

Конечно, я буду скучать по работе. Вызовы дают мне силы жить дальше», – сказал Пеллегрини.

Ранее сообщалось, что в услугах чилийского специалиста заинтересован «Эвертон».