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Полиция освободила похищенного полузащитника «Олимпиакоса»

30 мая 2016, 11:01
1

Полиция Мексики объявила об освобождении похищенного полузащитника «Олимпиакоса» Алана Пулидо. После освобождения 25-летний футболист сборной Мексики прошел медосмотр. Подробности операции по его вызволению не сообщаются.

Напомним, что Пулидо был похищен в ночь на воскресенье после вечеринки недалеко от дома в городе Сьюдад-Виктория, штат Тамаулипас. Он покинул вечеринку вместе с подругой, после чего их автомобиль окружили несколько грузовиков, и шесть человек в масках похитили футболиста. Подруга игрока не пострадала и осталась на стоянке, где произошел инцидент.

Источник: 101greatgoals.com
Греция. Суперлига Весь мир Олимпиакос Мексика Пулидо Алан
Комментарии (1)
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CheKubana
1464600939
Ну с его зп для Мексики он вообще алигарх. Хотели денег качнуть
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