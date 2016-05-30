Полиция освободила похищенного полузащитника «Олимпиакоса»

Полиция Мексики объявила об освобождении похищенного полузащитника «Олимпиакоса» Алана Пулидо. После освобождения 25-летний футболист сборной Мексики прошел медосмотр. Подробности операции по его вызволению не сообщаются.

Напомним, что Пулидо был похищен в ночь на воскресенье после вечеринки недалеко от дома в городе Сьюдад-Виктория, штат Тамаулипас. Он покинул вечеринку вместе с подругой, после чего их автомобиль окружили несколько грузовиков, и шесть человек в масках похитили футболиста. Подруга игрока не пострадала и осталась на стоянке, где произошел инцидент.