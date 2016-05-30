Балахнин: «Пока не закончится Евро, ребята не выдохнут»

Тренер сборной России Сергей Балахнин рассказал о планах команды на предстоящие товарищеские матчи, а также отметил важность физической подготовки перед Евро-2016.

«Будут пробоваться какие-то вещи, но разбивать состав на основной и неосновной не будем.

Основная силовая работа закончилась в воскресенье. Но пока не закончится турнир, ребята не выдохнут, работа продолжается», – сказал Балахнин.

Напомним, сборной России предстоит провести два товарищеских матчах. 1 июня команда сыграет с Чехией, а 5 июня – с Сербией.