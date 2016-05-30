Гранеро: «Слуцкий уже сейчас может работать в любом большом клубе»

Тренер ЦСКА и сборной России по физподготовке Паулино Гранеро отметил, что наставник армейского клуба и национальной команды Леонид Слуцкий готов к тому, чтобы возглавить один из грандов европейского футбола. В частности, он подчеркнул, что специалист мог бы добиться успеха в «Реале».

«Безусловно, Слуцкий известен в Испании. Он добивается фантастических результатов в России. Если мне позвонят из «Реала» и спросят, готов ли Леонид? Я сразу отвечу, что да, он готов. Больше того, я уверен, что со Слуцким клуб добьeтся успеха. Он великолепно разбирается в тактике, стратегии, физиологии, в науке.

Но самое главное, как ведeт себя за пределами поля. В больших клубах важно, когда игроки чувствуют себя счастливым, когда у них нет депрессии, когда тренер не ограничивает их свободу. Атмосфера в командах Слуцкого потрясающая: игроки вкалывают на сто процентов, и им это нравится. Это заслуга Леонида. Повторю: уже сейчас он может работать в любом большом клубе», – сказал Гранеро.