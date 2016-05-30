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  • Гранеро: «Слуцкий уже сейчас может работать в любом большом клубе»

Гранеро: «Слуцкий уже сейчас может работать в любом большом клубе»

30 мая 2016, 00:16
14

Тренер ЦСКА и сборной России по физподготовке Паулино Гранеро отметил, что наставник армейского клуба и национальной команды Леонид Слуцкий готов к тому, чтобы возглавить один из грандов европейского футбола. В частности, он подчеркнул, что специалист мог бы добиться успеха в «Реале».

«Безусловно, Слуцкий известен в Испании. Он добивается фантастических результатов в России. Если мне позвонят из «Реала» и спросят, готов ли Леонид? Я сразу отвечу, что да, он готов. Больше того, я уверен, что со Слуцким клуб добьeтся успеха. Он великолепно разбирается в тактике, стратегии, физиологии, в науке.

Но самое главное, как ведeт себя за пределами поля. В больших клубах важно, когда игроки чувствуют себя счастливым, когда у них нет депрессии, когда тренер не ограничивает их свободу. Атмосфера в командах Слуцкого потрясающая: игроки вкалывают на сто процентов, и им это нравится. Это заслуга Леонида. Повторю: уже сейчас он может работать в любом большом клубе», – сказал Гранеро.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Россия Реал Слуцкий Леонид
Комментарии (14)
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Serjoga
1464557158
Может! Но только в России! А после ЕВРО-16-только в ЦСКА!
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Сергей Свояк
1464557963
Спасибо за тёплые слова, мужик!
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Пчела 672
1464559019
Ну буде надеятся, что Викторыч на ближайшие несколько лет работай занят))
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caravanbashi
1464580240
Все, то сейчас нужно Лени Слуцкому, это учиться у Курбана Бекиевича уму-разуму и мастерству, ловить каждое его слово, каждый жест, каждый взгляд и каждое утро, вместо молитвы, благодарить Создателя, за то, что он послал нашему футболу Курбана.
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Диктор
1464594728
Да пусть хоть кто нибудь эту качалку заберет-хотя навряд ли он кому то интересен-без Гинера.
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prtcs
1464603033
У нас есть тренер Л.В.Слуцкий, который не уступает мастерству хваленым европейцам, которые в России так ни чего не добились. Так нам уже пора научиться любить себя и свой народ. А здесь столько желчи и выливают ее явно неудачники, которые сами и ломаного гроша не стоят. Слуцкому удачи.
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iuda
1464606598
Например, в Динамо (Москва)
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