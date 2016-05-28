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    У Олега Иванова имеется предложение от клуба Лиги 1

    Полузащитник «Терека» Олег Иванов заявил, что у него имеется предложение от одного из клубов Лиги 1.

    – Известно, что вам поступило предложение от французского клуба. Может, после Евро-2016 их будет еще штук пять?

    – Для начала нужно попасть в состав. Будут предложения – будет пища. Пока я футболист «Терека».

    – Советовались с Семаком, когда узнали о варианте в Лиге 1?

    – Да нет, а смысл советоваться? Я пристально наблюдал за игрой Семака во Франции. Отлично понимаю, что там чуть другие скорости, а футболисты атлетичнее. Собственно, Сергей Богданович и не в курсе, что у меня за вариант. Никто не в курсе. Сейчас ситуация простая: предложение меня, безусловно, заинтересовало. Но что будет дальше, пока не знаю.

    – В таком возрасте не поздно переезжать в Европу? Или это как раз «последний шанс»?

    – Ну а чего я потеряю, если все сложится? Да, мне 30 лет, но уж года два я еще точно выдержу.

    Источник: Чемпионат.ком

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    28.05.2016 17:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +28

      Jakson Soccer 28 мая 2016, 18:02

      Доигрывай в Тереке, а то закончишь как Аршавин и прочие лавочкой пару лет и Казахстаном))

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