Маркевич: «Переход Селезнева в «Кубань» был ошибкой»

Главный тренер «Днепра» Мирон Маркевич считает, что украинский нападающий Евгений Селезнев допустил ошибку, перейдя в «Кубань».

«По правде говоря, удивился, что он идет в «Кубань». Хотя у него было немало хороших предложений — в частности, от «Брюгге», — Селезнев почему-то выбрал команду, которая постоянно в долгах. И погорел на этом. Вдобавок ко всему его якобы обвинили в сдаче игр.

Но такого и близко не может быть, ведь я его хорошо знаю. Евгений — парень порядочный, и по этой части обвинения нелепы. В клубе придумали эту версию, чтобы себя как-то оправдать. Считаю, переход Селезнева в «Кубань» был ошибкой», – сказал Маркевич.