Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Маркевич: «Переход Селезнева в «Кубань» был ошибкой»

28 мая 2016, 07:46
8

Главный тренер «Днепра» Мирон Маркевич считает, что украинский нападающий Евгений Селезнев допустил ошибку, перейдя в «Кубань».

«По правде говоря, удивился, что он идет в «Кубань». Хотя у него было немало хороших предложений — в частности, от «Брюгге», — Селезнев почему-то выбрал команду, которая постоянно в долгах. И погорел на этом. Вдобавок ко всему его якобы обвинили в сдаче игр.

Но такого и близко не может быть, ведь я его хорошо знаю. Евгений — парень порядочный, и по этой части обвинения нелепы. В клубе придумали эту версию, чтобы себя как-то оправдать. Считаю, переход Селезнева в «Кубань» был ошибкой», – сказал Маркевич.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-Лига Днепр Кубань (ЛФЛ) Селезнев Евгений Маркевич Мирон
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Диктор
1464410989
Ваш Селезнев сам большая ошибка,как кстати и вся страна в целом.
Ответить
Тraumtanzеr
1464414724
Кубань сама по себе ошибка.За ними косяки не впервые.Достаточно вспомнить как обходились с игроками, вроде Никезича и заканчивая сливами тренеров, вроде Гончаренко.
Ответить
Kuban23
1464437333
Новость конечно баян рваный... Наверно свежести месячной уже... Вопрос в том, что Селезнев перешел в Кубань не потому что хотел в ней играть, там другая договоренность была на увроне Мкртычана я так предполагаю, Олег Арт. хотел ему помочь уйти из Днепра, по существу в Днепре ситуация сложная тоже, но я не знаю откуда, но как всегда Коломойскому все должны в том числе и футболисты, Женя был один из них и по сути не мог никуда деться имея этот долг - ну типа заложник ситуации. Плюс ситуация не стабильная в самой стране. Я думаю, что именно это обстоятельство повлияло на выбор Селезнева, ему я думаю было известно о положении Кубани и её будущей судьбе. Он пришел поддержать форму и по возможности помочь - но не убиваться за деньги. (отсюда домыслы про сдачи игр). Тоесть мягко говоря пол годика побыть в темной. Потом перейти на постоянный контракт в более серьезный и большой клуб, когда ситуация некая устаканится. Вот Шахтер собственно для него нормальный выбор и на родине (чтобы народ не осуждал Украинский) и большой клуб в Еврокубках (всё как он желал). Кубань удобна тем, что рядом находилась и семью легко перевезти на время или на постоянку. Женя хороший парень, лично мне понравился. Удачи ему в карьере и в жизни. Рад был знакомству.
Ответить
Главные новости
Слуцкий обвинил ЦСКА в непрофессионализме: «Невозможно так плохо работать»
02:55
Слуцкий возглавил новую команду, Дзюба готов завершить карьеру, Головин может уехать в АПЛ и другие новости
02:00
Слуцкий вынес вердикт Воробьеву из «Краснодара»
01:29
1
Газзаев отреагировал на волевую победу «Краснодара» над «Спартаком»
00:52
2
Агент Барко честно ответил, как обстоят дела с продлением контракта со «Спартаком»
00:28
1
Слуцкий объяснил, почему считает Пиняева посредственным футболистом
00:08
1
Слуцкий пообещал застрелиться, если Головин перейдет в «Зенит»
00:03
4
«Кто-то уйдет»: раскрыты подробности конфликта внутри «Локомотива»
Вчера, 23:58
3
«Балтика» близка к покупке легионера из другого клуба РПЛ
Вчера, 23:43
1
Принято итоговое решение по будущему Эндрика в «Реале»
Вчера, 23:22
1
Все новости
Все новости
Погребняк назвал причину поражения «Зенита» от «Родины»
01:19
Даку опубликовал пост после дебюта за «Спартак»
00:48
1
Слуцкий предрек «Локомотиву» борьбу за выживание в РПЛ в случае ухода двух игроков
00:40
Тренер «Факела» Василенко пропустит матч с ЦСКА: известна причина
00:36
1
Слуцкий объяснил, почему считает Пиняева посредственным футболистом
00:08
1
Слуцкий пообещал застрелиться, если Головин перейдет в «Зенит»
00:03
4
«Кто-то уйдет»: раскрыты подробности конфликта внутри «Локомотива»
Вчера, 23:58
3
«Балтика» близка к покупке легионера из другого клуба РПЛ
Вчера, 23:43
1
Быстров назвал команды, которые поборются за чемпионство в РПЛ
Вчера, 23:27
Слуцкий уличил ЦСКА в трансферном преступлении
Вчера, 23:14
2
Московский клуб думает о назначении Бердыева
Вчера, 23:00
Спартаковец Угальде заинтересовал европейский клуб
Вчера, 22:48
3
Черчесов одним словом описал игру «Ахмата» с «Факелом»
Вчера, 22:36
1
Экс-игрок «Барселоны» может стать спортивным директором «Ростова»
Вчера, 22:11
2
Президент РПЛ описал победу «Краснодара» над «Спартаком» одним наречием
Вчера, 21:59
Официальная позиция ЦСКА насчет трансфера Дзюбы
Вчера, 21:53
5
Экс-владелец «Химок» Садыгов пытается обжаловать в CAS свое отстранение от футбола
Вчера, 21:47
РПЛ. «Факел» и «Ахмат» сыграли вничью (0:0) и идут без побед
Вчера, 21:29
3
Квеквескири ответил, в каком году «Динамо» станет чемпионом
Вчера, 20:59
2
Дзюба продолжает попытки вернуться в «Спартак»
Вчера, 20:43
4
Громкое заявление Ерохина после поражения «Зенита» от «Родины»
Вчера, 20:29
5
Комментарий Бабаева о скором снятии бана с России
Вчера, 20:07
У Абдулкадырова из ЦСКА есть три варианта в РПЛ
Вчера, 19:52
2
Слуцкий сообщил, что китайцы оплакивали его уход из «Шэньхуа»
Вчера, 19:42
2
Семак ответил, будут ли Соболев и Аугусто играть вместе
Вчера, 19:31
1
Игдисамов одобрил трансфер защитника «Ростова» в ЦСКА
Вчера, 19:15
6
Петржела призвал уволить Семака после поражения «Зенита» от «Родины»
Вчера, 18:58
2
Губерниев прокомментировал сенсационное поражение «Зенита» от «Родины»
Вчера, 18:22
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+