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    Глушаков: «Было бы приятно, если бы чемпионом стал «Ростов»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков признался, что в прошедшем сезоне болел за «Ростов», который занял в итоге второе место в турнирной таблице.

    «Конечно, для меня было бы приятно, если бы чемпионом стал «Ростов». Команда играла очень организованно, дома «прибила» всех лидеров. Нет проблемы в том, что никого из команды не вызвали в сборную. К примеру, Сослан Джанаев отнесся к этому с понимаем и сказал, что будет ждать своего шанса.

    Вообще после чемпионата Джанаев выглядел счастливым. Мы сказали ему, что чемпионом он станет в следующем году.

    Болельщики этого заждались. У них будет возможность съездить за командой в Европу, погулять там, развеяться. Не считаю, что мы попали в этот турнир чудом», – сказал Глушаков.

    Источник: Р-Спорт

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    27.05.2016 11:23
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +862

      Jack24 27 мая 2016, 17:22

      Последние пять туров надеялся что ростов станет чемпионом, молодцы ребята, хороший сезон

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3829

      minaev23 > Jack24 27 мая 2016, 21:52

      Спасибо! Есть же нормальные болелы!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 27 мая 2016, 16:07

      И я за Спартак болею,после Ростова конечно.А на матче Ростов-Спартак видел много людей с двумя шарфами

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > андрей андреев 27 мая 2016, 17:03

      Всегда фанаты Спартака и Ростова между собой дружили.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +387

      petlyra 27 мая 2016, 13:38

      А я думал, что тебе было бы приятно, если Спартак станет чемпионом.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 27 мая 2016, 13:09

      Просто Глушаков земляк

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1481

      GM 27 мая 2016, 13:09

      Да, спартачи уже на себя не надеются, болеют за других :-)))))
      Сколько ромбик не целуй, а медали от этого ближе не станут ;)

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser 27 мая 2016, 11:55

      Ох, Дениска договоришься)))

      1
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      Рейтинг: -90

      Raider26 27 мая 2016, 11:35

      А спартак чё, не приятно ))

      0
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