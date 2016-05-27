Малафеев: «Я больше переживаю за Облака, чем за Наваса»

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев сравнил вратаря «Реала» Кейлора Наваса с голкипером «Атлетико» Яном Облаком. Напомним, мадридские клубы встретятся в финале Лиги чемпионов.

«Навас приятно удивил зрелой игрой еще за сборную Коста-Рики на чемпионате мира-2014. Затем в «Реале» выиграл конкуренцию у Касильяса. Тот много лет считался первым номером в клубе, но рано или поздно все заканчивается. Пришлось уйти в «Порту», а Навас доказал, что ничуть не слабее. Когда из «Атлетико» перешел в «Челси» Куртуа, болельщики волновались, что вратарю нет альтернативы. Сегодня о бельгийце они уже не вспоминают. Облак прекрасно себя зарекомендовал. Установил клубный рекорд по количеству сухих матчей в сезоне. Шикарно смотрится в Лиге чемпионов.

Облаку всего 23? По вратарским меркам – не возраст. Перспективы огромные, наверняка будет еще прибавлять. Правда, возникает вопрос – останется ли Облак надолго в «Атлетико» или со временем захочет перебраться в топ-клуб. Навасу 29. Сейчас на пике карьере – благодаря сплаву опыта и мастерства. Мне кажется, они вратари одного уровня. Я чуть больше переживаю за Облака. Он помоложе, чаще вступает в игру. У Наваса в «Реале» работы значительно меньше», – сказал Малафеев.

Также он поделился своим мнением о лучших вратарях.

«Первый, причем с отрывом, – Нойер. За ним – Буффон. Дальше – Навас, Облак… Ну и пятым назову Шмейхеля-младшего. Пусть на международной арене не блеснул, зато выиграл с «Лестером» чемпионат Англии! Такое достижение дорогого стоит».