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Роналду: «Победа в Лиге чемпионов – это мечта»

26 мая 2016, 18:15
3

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду ценит победу в финале Лиги чемпионов выше, чем «золотой дубль» «Барселоны».

«Победа в финале Лиги чемпионов я оцениваю выше «золотого дубля» «Барселоны». Победа в Лиге чемпионов – это мечта, и я говорю это от чистого сердца.

«Золотая бутса»? Конечно, я зол, что был на столько близок к этой награде, но не получил ее. Нужно отдать должное Луису Суаресу, он провел отличный сезон.

Как я отреагирую, если мой сын начнет болеть за «Барселону»? Этого никогда не произойдет, у него отцовские гены. Однако если же это действительно произойдет, я приму это. Я не буду его брать на матчи на «Камп Ноу», но и наказывать не буду, все-таки он мой сын», – сказал Роналду.

Финал Лиги чемпионов «Реал» – «Атлетико» состоится в субботу, 28 мая, в 21:45 по московскому времени.

Источник: AS
Лига чемпионов Испания. Примера Лига чемпионов Реал Барселона Роналду Криштиану Суарес Луис
Комментарии (3)
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DoGmA_TM
1464279991
победа в лиге чемпионов - самое лучшее что может сделать любой клуб.
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