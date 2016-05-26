Роналду: «Победа в Лиге чемпионов – это мечта»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду ценит победу в финале Лиги чемпионов выше, чем «золотой дубль» «Барселоны».

«Победа в финале Лиги чемпионов я оцениваю выше «золотого дубля» «Барселоны». Победа в Лиге чемпионов – это мечта, и я говорю это от чистого сердца.

«Золотая бутса»? Конечно, я зол, что был на столько близок к этой награде, но не получил ее. Нужно отдать должное Луису Суаресу, он провел отличный сезон.

Как я отреагирую, если мой сын начнет болеть за «Барселону»? Этого никогда не произойдет, у него отцовские гены. Однако если же это действительно произойдет, я приму это. Я не буду его брать на матчи на «Камп Ноу», но и наказывать не буду, все-таки он мой сын», – сказал Роналду.

Финал Лиги чемпионов «Реал» – «Атлетико» состоится в субботу, 28 мая, в 21:45 по московскому времени.