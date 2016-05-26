Алвес останется в «Барселоне»

Агент защитника «Барселоны» Дани Алвеса Динора Сантана сообщила, что ее клиент не планирует менять клубную прописку ближайшим летом, сообщает El Mundo Deportivo. Бразилец хорошо чувствует себя в составе клуба из Каталонии, он доволен своей ролью в команде благодаря доверию главного тренера Луиса Энрике.

Известно, что у Алвеса есть серьезные предложения от «Галатасарая» и «Фенербахче». Кроме этого, была информация о возможном контракте Алвеса с «Ювентусом» на три ближайших сезона.