Алькантара останется в «Баварии» как минимум еще на сезон

Хавбек «Баварии» Тиаго Алькантара заверил болельщиков, что продолжит выступления за мюнхенскую команду в следующем сезоне. Напомним, ранее сообщалось, что игрок может покинуть «Баварию» и перейти в «Манчестер Сити», который этим летом возглавит наставник мюнхенцев Хосеп Гвардиола.

«Спасибо за вашу поддержку! Увидимся в следующем сезоне, семья «Бавария"!», – написал Алькантара на своей странице в социальной сети Twitter.