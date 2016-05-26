Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Цюрих» покинул Суперлигу Швейцарии

    Команда нападающего Александра Кержакова «Цюрих» покинула высшую лигу чемпионата Швейцарии. Несмотря на победу в матче последнего 36-го тура над «Вадуцем» (3:1), «Цюрих» завершил сезон на последнем месте в турнирной таблице.

    Напомним, Кержаков перешел в швейцарский клуб на правах аренды в зимнее трансферное окно. Российский игрок принял участие в 18-ти матчах, отметившись семью голами. Контракт форварда с «Зенитом» истекает этим летом. Его дальнейшую судьбу будет решать новый наставник сине-бело-голубых Мирча Луческу.

    Чемпионат Швейцарии. Суперлига. 36-й тур

    Цюрих – Вадуц – 3:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Авдияй, 58; 1:1 – Кецоевич, 67; 2:1 – Буфф, 69; 3:1 – Кох, 76.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.05.2016 00:31
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +284

      Kano 29 июня 2016, 11:34

      А такой клуб ведь. 2 года назад вроде в ЛЧ играли.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100

      Samov@r 26 мая 2016, 16:55

      Вернётся в зенит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 26 мая 2016, 06:05

      и Кержаков не помог

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11