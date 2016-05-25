Селезнев: «Луческу с ходу может дать «Зениту» результат и выполнить все задачи»

Нападающий «Шахтера» Евгений Селезнев высоко оценил тренерские качества нового наставника «Зенита» Мирчи Луческу.

«Мирча Луческу – это однозначно усиление для «Зенита». Я могу сказать, что Луческу — хороший тренер, но титулы лучше сами за себя говорят. Это очень мудрый человек и тренер, для «Зенита» такое назначение пойдет только в плюс, очень поможет.

Часто ли Луческу общался с игроками? Да, он дружелюбен с игроками, общался со всеми. Мирча с ходу может дать «Зениту» результат и выполнить все задачи», – сказал Селезнев.