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    Карадениз: «Не все игроки «Рубина» – профессионалы, некоторые просто получают зарплату»

    Полузащитник «Рубина» Гекдениз Карадениз выразил мнение, что нынешний состав казанской команды не способен стать чемпионом российской Премьер-лиги.

    – Есть ли у «Рубина» в будущем сезоне шансы на то, чтобы вернуться на прежние позиции?

    – Будет очень тяжело. Сегодняшний состав не такого уровня, какой был прежде. Сейчас придет новый тренер, может быть, придут новые игроки, и нужно будет очень хорошо начать сезон. Все постоянно говорят о прежних позициях, но про это надо забывать, и отталкиваться от того, что мы реально можем. Не нужно рассказывать сказки. С таким составом, с таким пониманием, в следующем году мы чемпионами не станем. Нужно время.

    – Но когда «Рубин» первый раз стал чемпионом, когда взяли вас, взяли Милошевича и других, команда сразу выиграла...

    – Но посмотрите, кого мы тогда брали. Тогда мы стали командой, все ребята были профессионалами, и у нас был очень хороший тренер. Сегодня я не верю, что все ребята из нашего состава готовятся на профессиональном уровне. Я знаю, что некоторые игроки из нашего состава не живут и не готовят себя так, как это должны делать профессионалы. У некоторых футболистов главная цель – попасть в «Рубин». Они не хотят идти еще дальше, им достаточно просто получать хорошую зарплату. Игрок должен думать о том, чтобы стать чемпионом, выигрывать кубки, а не только о том, чтобы попасть в «Рубин» и получать зарплату. Не поставят – не буду играть, и этого достаточно. Когда я это вижу, я начинаю кричать, но это ничего не дает.

    – Это принципиально важно, чтобы новым тренером был россиянин или иностранец, которые прежде в «Рубине» никогда не работали?

    – Если придет иностранец, то «Рубин» будет только терять время. Пока он изучит российский футбол, российский менталитет, мы будем только терять время. В моем понимании, тренером должен быть россиянин, который будет знать российский футбол, будет знать «Рубин», будет понимать, что хочет «Рубин». Иностранцу это трудно.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    25.05.2016 12:56
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 25 мая 2016, 19:47

      ...молодец янычар,наверное он и Сергей тащат команду. К новому сезону надо избавляться от балласта.ИМХО.

      0
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      Рейтинг: +17

      Mike Apollo 25 мая 2016, 16:47

      Дело говорит

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +354

      valike35 25 мая 2016, 15:58

      Сказал как отрезал

      2
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      Рейтинг: +26751

      slavutiq70 25 мая 2016, 14:46

      Всё по делу сказал,,,,для многих главное зарплата,,,,хотя если развиваться и выкладываться на поле то зарплата вырастет пускай не сразу но вырастет

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 25 мая 2016, 14:27

      Хорошо сказал.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6885

      sochi-2013 25 мая 2016, 14:11

      Надо менять систему з/платы.
      Во всем нашем футболе.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 25 мая 2016, 13:45

      ...та я так скажу: он прав не тока в отношении рубина! он прав в отношении всего российского футбола!...посмотрите скока так называемых игроков сидят годами на лавке или даже в заявку не попадают!...наели задницы как у тети фроси, не работают над техникой, скоростью, выносливостью!!!...посмотрите на КриРо....при его умениях, как он пашет на тренировках, отрабатывает удары, работает над мышечной массой!!! о чем мы говорим, ребята, какой профессионализм в нашем футболе?....пока мы не выгоним эту продажную мафию из нашего футбола, ни когда мы не придем к профессионализму!!!

      4
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 25 мая 2016, 13:39

      Статья ни о чем! Сказал "А", говори и "Б"! Кто просто зарплату получает? Почему я должен читать "между строк"!

      -3
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 > Serjoga 25 мая 2016, 14:50

      А что?
      Тебя кто-то принуждает читать?

      -1
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      Рейтинг: +134

      Заря 25 мая 2016, 13:39

      Карадениза тренером поставьте. Он сможет.

      6
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      Рейтинг: +308

      hmelarj 25 мая 2016, 13:33

      и таких команд много

      0
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