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    Нойштедтер стал гражданином России

    Полузащитник «Шальке-04» Роман Нойштедтер получил российское гражданство. Указ о приеме в гражданство РФ 28-летнего игрока подписал президент страны Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

    Стоит отметить, что Нойштедтер родился в Днепропетровске и говорит по-русски. В Германию его вывез в детстве отец, который также занимался футболом на профессиональном уровне.

    Напомним, что футболист был включен в заявку сборной России на предстоящий Евро-2016.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.05.2016 12:36
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    Комментарии6
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      Рейтинг: -22

      Foot OL 26 мая 2016, 13:14

      Да еще одним из самых богатых Все в спорте продается и покупается. Даже гражданство

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67

      Lenine 25 мая 2016, 16:32

      А можно пояснить дурню: как игрок заигранный за сб.Германию заявлен за сб.России? Или товарняки не считаются?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Lenine 25 мая 2016, 16:46

      Не считаются. Марио Фернандес тоже играл товарняки за сб. Бразилии, но он имеет право стать гражданином и быть заигранным за Россию

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +345

      Totti11 25 мая 2016, 16:17

      надо было и Раушу предлагать! Тоже позиция для нас дефицитная.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 25 мая 2016, 15:22

      А почему у папы фамилия Нейштетер?

      0
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      Рейтинг: +215

      iuda 25 мая 2016, 14:44

      Всё теперь точно станут чемпионами

      0
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