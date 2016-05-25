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    Дмитрий Комбаров: «В «Спартаке» игроки ни во что не ставили Эмери»

    Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров поздравил главного тренера «Севильи» Унаи Эмери с третьей подряд победой в Лиге Европы, а также поделился воспоминаниями о работе испанского специалиста в московском клубе.

    «Поздравляю Эмери с таким шикарным результатом. Много раз уже говорил о том, почему не сложилось: он не смог удержать коллектив. Полкоманды начало заниматься ерундой, игроки ни во что не ставили тренера. Профессионал должен оставаться профессионалом независимо от того, какие у тебя отношения с тренером или руководством. Ты должен делать свое дело, и делать его хорошо. Тогда все было немного по-другому.

    Национальность и прошлое тренера не важны. Авторитет среди футболистов не зарабатывается тем, играл ты за «Спартак» или нет. Думаю, что Эмери просто не завоевал авторитет в команде. Унаи был слишком мягким по поведению. В Испании у него получается, здесь не получилось. Я не знаю, почему там у него все складывается так хорошо. Понятно, что он тренер высокого уровня, но я не играл за границей, потому не знаю, как там у них все происходит.

    Авторитет зарабатывается жeсткими решениями. Если человек недисциплинирован, его надо наказывать. Тогда такого не было. Эмери пытался попросить о чeм-то, но никого не наказывал», – сказал Комбаров.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.05.2016 01:14
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +4265

      mutabor0992 26 мая 2016, 23:10

      Ну и дебилы!Понимают только кнут.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +827

      olic29ivica 26 мая 2016, 14:09

      Так и есть, доброту за слабость воспринимали ид...ы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +48

      20012345 25 мая 2016, 13:48

      Люди, речь о половине состава, а там в составе есть и иностранцы. Скорее они "звезды" и были. а может это он о Дзюбе ?))) я не знаю был там он или нет, я не болело спарты))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 25 мая 2016, 11:42

      вас хлестать плёткой нужно до крови, чтоб уважали старших

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 25 мая 2016, 10:27

      Игроки вы тупые и непрофессионалы.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 25 мая 2016, 08:08

      Пряник то был-а где кнут ???

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +431

      aurora5858 25 мая 2016, 06:40

      У нас в авторитете кулак и крик

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +97

      Cyberdiver 25 мая 2016, 06:13

      Дааа, по человечески, как и положено на западе, они видите ли не понимают!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +99

      Bekkz 25 мая 2016, 05:32

      Потому что быдло, надо воспитывать дубиной. Другого языка быдло не понимает

      13
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      Рейтинг: +2209

      Ден 781 25 мая 2016, 05:27

      Да потому что там у игроков есть совесть, порядочность и профессионализм. Не то что у наших.

      11
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