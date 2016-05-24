Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кану, Рыбус, Коморовски и Ояла покидают «Терек»

    Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов рассказал о том, какие футболисты покинут команды в текущее межсезонье.

    «На сегодня мы продолжаем работать. У нас была встреча с руководством, где я сказал что нам нужно. За два с половиной года мы потеряли более 20 футболистов, которые ушли из команды, а пришли 8 человек в силу различных финансовых обстоятельств.

    Настал момент, когда нужно обязательно укрепляться качественно, потому что еще несколько человек покидают команду – это Кану, Мацей Рыбус, Марцин Коморовски, Юхани Ояла, может быть Исмаил Ассайти. Будет очень сложно, поэтому без хорошего и качественного укрепления следующий год будет достаточно сложным и тяжелым», – сказал Рахимов.

    Источник: Спорт FM

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.05.2016 16:33
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 24 мая 2016, 21:29

      Мацей Р отличный игрок!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +222

      ДЖУZ 24 мая 2016, 20:15

      нда, следущий сезон будем выживать)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +407

      18JG 24 мая 2016, 16:36

      Рыбуса нужно перехватить!

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11