Буффон: «Франция обладает лучшими шансами на победу на Евро-2016»

Голкипер «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон считает, что национальная команда Франции является главным претендентом на победу в чемпионате Европы.

«У Франции самые высокие шансы на победу на чемпионате Европы. Играя дома, она будет мотивирована гораздо сильнее, чем многие другие участники. Кроме того, у этой команды отличный состав. Добавил бы в список фаворитов Германию – у нее очень сильная команда, которая всегда претендует на победу в международных турнирах. Третьим фаворитом назвал бы Испанию. Также, на мой взгляд, теневыми фаворитами можно назвать Бельгию и Италию», – сказал Буффон.