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    Луческу провел встречу с Миллером

    Председатель совета директоров «Газпрома» Алексей Миллер встретился с Мирчей Луческу, после чего провел переговоры с румынским специалистом по поводу возможного назначения на должность главного тренера «Зенита».

    Сообщается, что обе стороны взяли время на обдумывание, но при этом вероятность того, что 70-летний тренер возглавит петербургскую команду, весьма высока. Не исключено, что уже в ближайшее время о сделке будет объявлено официально.

    Напомним, что предыдущим местом работы Луческу был «Шахтер», которым он руководил на протяжении 12 лет.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.05.2016 18:38
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +8

      Babonk 24 мая 2016, 01:07

      Удачи тебе Мистер и спасибо за то,что сделал Шахтёр сильной командой.

      0
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      Рейтинг: +12321

      Вомбат 23 мая 2016, 21:47

      Через 2 месяца ему исполнится 71 год. О душе бы подумал, чем с сильными мира сего встречаться.

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Вомбат 23 мая 2016, 23:56

      Одно другому не мешает!

      0
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      Рейтинг: +179

      Berdchanin 23 мая 2016, 18:49

      интересно,что по этому поводу некоторые украинцы скажут

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