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    Луческу побывал на «Зенит-Арене»

    Румынский специалист Мирча Луческу сегодня посетил будущий стадион «Зенита». Бывший наставник «Шахтера» в сопровождении генерального директора сине-бело-голубых Максима Митрофанова побывал на строящейся арене на Крестовском острове.

    Сообщается, что Луческу осматривал объект, на котором ему уже в ближайшем будущем предстоит играть вместе с петербургским клубом.

    Источник: Fontanka.ru

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    23.05.2016 16:46
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +551

      Denis SPb 23 мая 2016, 21:14

      Какая ещё "Зенит-арена"? Стадион будет называться "Крестовский".
      А зачем повели на стадион? Разве планируют в ближайшие годы его закончить? Стоимость с планируемых 6.9 млрд уже увеличилась до 34.9 млрд, а теперь ещё требуют 4.3 млрд... Вряд ли им этого хватит - нужно будет ещё...

      Подумать только, 39 млрд рублей!!!! Нет слов...
      И это при том, что Газпром и Зенит не участвуют в софинансировании - всё гос.бюджет...

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      Рейтинг: +67

      Lenine > Denis SPb 24 мая 2016, 12:03

      Чтобы внести ясность.
      Имеется документ (в свое время подрезал на строящемся стадионе)
      --------------------
      СПРАВКА
      по футбольному стадиону на Крестовском острове.
      Стоимость строительства стадиона составляет 34 936 004,36 тыс.руб в соответствии с положительными заключениями ФАУ "Главгосэкспертиза России" от 21.07.2014 №910-14/ГГЭ-5251/05 и СПб ГАУ "ЦГЭ" от 25.08.2014 №78-1-6-0326-14.
      Дальше неинтересная информация идет кому сколько денежков перепало :-)
      --------------------------
      Я к чему. Названия пока нет. :-)
      Просто "футбольный стадион на Крестовском острове"

      А по деньгам... Так думаете другие наши стадионы за копейки строены?

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      Рейтинг: +551

      Denis SPb > Lenine 25 мая 2016, 01:20

      Согласен с некоторыми Вашими аргументами. Я зацепился за информацию, когда в конце апреля огласили выводы топонимической комиссии и опроса. Да, точно, официально ещё не утвердили. Однако стадион принадлежит городу, раз ни Зенит, ни Газпром в финансировании не участвовали. Поэтому было бы логичнее присвоить нейтральное название. Зря "Крестовский", конечно. Уж лучше "Петербург-арена" ("Казань-арена" звучит же хорошо!)

      По деньгам. Стадионы, конечно же, строятся не за копейки. А вот слово "наши" вносит ещё большую ясность. Но тут не рубль, не миллион и не миллиард. А 40 миллиардов! Ещё и в кризис... Сколько же за эти деньги можно было добра сделать: детские сады, школы, наука... Извините, но это просто жесть...

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      Рейтинг: +9

      XAPAKTEP_ 23 мая 2016, 18:39

      Зенит-арена это задумка, а в реале Распил-арена.

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