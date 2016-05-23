Луческу побывал на «Зенит-Арене»

Какая ещё "Зенит-арена"? Стадион будет называться "Крестовский".
А зачем повели на стадион? Разве планируют в ближайшие годы его закончить? Стоимость с планируемых 6.9 млрд уже увеличилась до 34.9 млрд, а теперь ещё требуют 4.3 млрд... Вряд ли им этого хватит - нужно будет ещё...
Подумать только, 39 млрд рублей!!!! Нет слов...
И это при том, что Газпром и Зенит не участвуют в софинансировании - всё гос.бюджет...
Румынский специалист Мирча Луческу сегодня посетил будущий стадион «Зенита». Бывший наставник «Шахтера» в сопровождении генерального директора сине-бело-голубых Максима Митрофанова побывал на строящейся арене на Крестовском острове.
Сообщается, что Луческу осматривал объект, на котором ему уже в ближайшем будущем предстоит играть вместе с петербургским клубом.