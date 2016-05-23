Луческу побывал на «Зенит-Арене»

Румынский специалист Мирча Луческу сегодня посетил будущий стадион «Зенита». Бывший наставник «Шахтера» в сопровождении генерального директора сине-бело-голубых Максима Митрофанова побывал на строящейся арене на Крестовском острове.

Сообщается, что Луческу осматривал объект, на котором ему уже в ближайшем будущем предстоит играть вместе с петербургским клубом.