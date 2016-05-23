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    Завтра Нойштедтер получит российский паспорт

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий подчеркнул, что полузащитник «Шальке-04» Роман Нойштедтер во вторник получит паспорт гражданина РФ.

    – Нойштедтер должен получить российский паспорт завтра утром. Это должно произойти в посольстве в Бонне. Надеемся, что завтра он его получит, все к этому идет. Но более точную информацию дадут сотрудники юридического отдела РФС, которые занимаются этим вопросом.

    – Уверены в том, что все будет в порядке?

    – На 100 процентов. Вопрос в сроке выдачи паспорта.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.05.2016 14:20
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