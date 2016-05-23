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    Миранчук: «В матче с «Зенитом» Дзюба кричал: «Я тебя поймаю, я тебя найду»

    Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук рассказал о последствиях конфликта с игроками «Зенита» в матче 29-го тура чемпионата России.

    – Расскажите о том инциденте в матче с «Зенитом», когда вы откинули мяч перед выполнением «стандарта» соперником. Зачем вы так сделали? Что у вас случилось с вратарем петербуржцев Юрием Лодыгиным?

    – А что было с Лодыгиным? Ничего.

    – Он подбежал как сумасшедший к вам и что-то требовал.

    – Ну, наверное, первый эпизод был связан с моей желтой карточкой, разозлился, ведь там офсайда не было, прошу заметить. Я с ним зацепился, а второй момент… Я вообще в шоке, что все так отреагировали, если честно. Давайте рассудим. Я оттолкнул мяч, правильно? Меня наказали за это красной карточкой. Правильно? Я ушел. То есть замена не произведена, потому что меня удалили. Мы оказались вдесятером. Оставалось 15 секунд до конца игры, был бы последний штрафной, и на этом бы закончили. А я добавил им атаки три, наверное. И я не знаю, почему все побежали и так отреагировали. Я получил красную карточку, я ушел, продлил вам время еще. То есть почему такая агрессия была? Я вообще не понимаю.

    – Но зачем вы вообще так поступили?

    – Если честно, в том моменте я себя не очень хорошо контролировал, какие-то эмоции нахлынули. Все-таки нужно было овладеть ими. Впредь буду аккуратнее.

    – Тренер не стал ничего говорить?

    – Некоторые ребята спустя время даже посмеивались, спрашивали: «Тебе что в голову взбрело?».

    – Что вам Дзюба кричал?

    – «Я тебя поймаю!», «я тебя найду».

    – Не было продолжения этой истории, не писал он вам в соцсетях, не звонил?

    – Зачем меня искать, я в «Локомотиве». Большая Черкизовская улица, 125. Я думаю, это у него эмоции были. Понимал, что уже не победить им, и вот…

    – Как думаете, эта ситуация вашему имиджу не повредит? Все-таки молодой игрок, все хорошо о вас отзываются.

    – Я же говорю, что не понимаю, почему все так встрепенулись. Многие игроки в нашем чемпионате откидывают мяч. Тем более я поплатился за это. Я думаю, ни на что это не повлияет.

    Источник: Р-Спорт

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    23.05.2016 13:53
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 23 мая 2016, 16:58

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Миранчук тупой . Посмотрите фото в социальных сетях , которые он сам делал удивитесь. На всех фото Миранчук показывает средний палец.

      -9
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      ...
      Рейтинг: +1775

      VGreen > СЛАВА 81 23 мая 2016, 17:12

      Миранчук просто еще мальчишка. Повзрослеет со временем.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 > VGreen 23 мая 2016, 17:33

      Возможно Вы правы. Тарасов старше , но такой еще юнец.

      1
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      Рейтинг: +6297

      порт 23 мая 2016, 16:47

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Жаль что ты так хорошо бегаешь.

      -7
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      Рейтинг: +358

      Финт 23 мая 2016, 16:39

      Всё верно,игровые эмоции нечего такого страшного он не сделал,тем более его удалили!

      0
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      Рейтинг: +6438

      Ганнибал Лектор 23 мая 2016, 16:20

      Ну вот, в сборную не вызвали. Там Дзюба. Вот они, последствия.

      -2
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 23 мая 2016, 15:51

      Мда, походу многие футболисты и правда не особо смышлёные ребята... Мяч пинай, бабло получай, подруг охмуряй - вот и все интересы и познания в жизни.

      1
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 23 мая 2016, 15:30

      Да это нормально, обычные психи игроков....Кто в футбол играет-тот знает. А что про слова Дзю, это бред. Зачем орать на все услышанье, когда можно спокойно дождаться личной встречи и наказать негодяя травмой на месяцок-другой...)))

      0
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      Рейтинг: +6979

      1bear 23 мая 2016, 15:18

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ...поганенький поступок Миранчука, ещё и интервью...

      -5
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 23 мая 2016, 14:59

      Дзюба по бабам много бегает,как бы на конец себе что нибудь не нашел

      -1
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      Рейтинг: +308

      hmelarj 23 мая 2016, 14:53

      ничего если пацан будет прибавлять то в сборной они с Дзюбой обязательно встретятся)))

      6
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      Рейтинг: +368

      mik1954 23 мая 2016, 14:41

      А если действительно поймает, что тогда запоешь ....

      -2
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