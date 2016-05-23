Пике: «Барселона» заслужила победу в финале»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике после победы в финале Кубка Испании против «Севильи» заявил, что этот результат вполне закономерен.

«Нашу силу показывают победы, которые мы одерживаем несколько последних лет. Маскерано быстро получил красную карточку, поэтому мы практически весь матч играли в меньшинстве. Было тяжело, но мы боролись и выиграли.

Уверен, что наша команда заслужила эту победу. Мы хотим и дальше пополнять коллекцию своих трофеев. Было приятно слышать поддержку болельщиков до самых последних секунд», – сказал после матча Пике.

Финальный матч Кубка Испании «Барселона» – «Севилья» завершился со счетом 2:0.