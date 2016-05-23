Суарес: «Буду ждать результатов обследования»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес рассчитывает, что травма, полученная в финальном матче Кубка Испании против «Севильи» (0:2 в дополнительное время) не помешает ему выступить за сборную Уругвая на Кубке Америки.

«Мы – чемпионы! Очень счастлив очередному титулу. Отличная работа. Теперь буду ждать результатов обследования. Надеюсь, ничего серьезного, и я смогу сыграть за сборную. Спасибо за поддержку», – написал Суарес в Instagram.

Напомним, что нападающий повредил колено в начале второго тайма и был заменен на Рафинью. Степень тяжести травмы пока не сообщается. Кубок Америки-2016 стартует 3 июня.