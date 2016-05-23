Бердыев: «Лечу звездную болезнь Азмуна ремнем»

Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев рассказал о методах работы с нападающим Сердаром Азмуном. Отметим, что в нынешнем сезоне форвард провел за донскую команду в РФПЛ 24 матча, в которых забил девять голов.

– Правда что вы не показываете Азмуну голы, которые он забивает из-за того, что он может «заболеть» звездной болезнью?

– Азмун – близкий мне человек. И это не потому, что он туркмен. Что касается его одаренности, то он еще ничего не сделал. Нет надобности говорить о его заслугах. Пускай что-то доказывает на высоком уровне. Сердар делает в футболе только первые шаги, он слишком молод. С ним надо аккуратно.

– Есть ли у вас лекарство от звездной болезни?

– Ремень (смеется). Я с ним разговариваю жестче, чем с остальными. Имею на это право. Его отец мне разрешил применять любые методы. У Азмуна 10 миллионов фанатов в Иране. Естественно, у него возникают какие-то странные мысли. Приходится часто беседовать с ним, чтобы не обращал на это внимания.