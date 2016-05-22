Главный тренер «Малаги» согласился возглавить «Рубин» с зарплатой 4 миллиона

Главный тренер «Малаги» Хави Грасия дал согласие на то, чтобы в следующем сезоне возглавить «Рубин». Об этом сообщает испанское издание «Cope».

По информации источника, казанский клуб предложил испанскому специалисту четырехлетний контракт с зарплатой 4 миллиона евро в год. В ближайшее время тренер прибудет в Россию для подписания трудового соглашения.

В нынешнем сезоне «Малага» заняла под руководством Грасии восьмое место в турнирной таблице Примеры.