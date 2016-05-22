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    Главный тренер «Малаги» согласился возглавить «Рубин» с зарплатой 4 миллиона

    Главный тренер «Малаги» Хави Грасия дал согласие на то, чтобы в следующем сезоне возглавить «Рубин». Об этом сообщает испанское издание «Cope».

    По информации источника, казанский клуб предложил испанскому специалисту четырехлетний контракт с зарплатой 4 миллиона евро в год. В ближайшее время тренер прибудет в Россию для подписания трудового соглашения.

    В нынешнем сезоне «Малага» заняла под руководством Грасии восьмое место в турнирной таблице Примеры.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.05.2016 19:48
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +112

      paparazzi-kazan 23 мая 2016, 18:34

      Четыре ляма это явный перебор , зарплату надо к результатам привязать.

      0
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      Рейтинг: +208

      Kurp 23 мая 2016, 09:38

      Раз такая большая зарплата, значит толку не будет, масса примеров.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 23 мая 2016, 09:23

      Еще бы за такую зарплату,да он бы не согласился..
      Да еще наверняка и без каких-либо обязательств,как всегда.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +362

      sargassov 23 мая 2016, 08:54

      Слишком дорогой прескурант)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская 23 мая 2016, 03:12

      Семак, Гончаренко, Карпин, Петреску, на худой конец Кучук, что из их числа нельзя было кого-то пригласить?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 22 мая 2016, 20:58

      Отмывка бабла!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 22 мая 2016, 20:50

      А зачем нам такой за 4 ляма? Давайте Петреску уж лучше или кого там еще предлагали... Хаджи вроде

      3
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      Рейтинг: +6885

      sochi-2013 22 мая 2016, 20:44

      Еще и четырехлетний!!!!!!!!!! Спартак Бердыеву 2 ляма, а Рубин Х..пупкину 4 !!!!!!!!!!!!! Он еще и "согласился"!!!!!!

      2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 22 мая 2016, 19:52

      А Спартак Бердыеву хочет дать2

      2
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