Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Слуцкий: «Смолов, Дзюба и Кокорин смогут принести сборной больше пользы, чем Кержаков»

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий объяснил не включение в список игроков, которые поедут на Евро-2016 в составе национальной команды, нападающего «Цюриха» Александра Кержакова.

    «Очень благодарен Саше за то, что он попытался сделать все для возвращения в национальную команду, многими вещами пожертвовал, уехал в чемпионат Швейцарии. Он – профессионал, заслуживает огромного спортивного и человеческого уважения, но так сложились обстоятельства, что на мой взгляд Смолов, Дзюба и Кокорин на данном этапе смогут принести нам чуть больше пользы. Мячи, которые наколотили Дзюба и Смолов, последние игры Кокорина за"Зенит» – все это показывает, что они в отличной форме. Здесь Кержакову не повезло, что в этом году очень мощной оказалась конкуренция.

    Говорили ли мы с ним об этом? Да, лично объяснил свою позицию. Воспринял тяжело, но абсолютно достойно. На мой взгляд, произошел конструктивный разговор, мы поняли друг друга. Не думаю, что это заставит Александра разочароваться. Он способен продолжить карьеру и еще вернуться в сборную», – сказал Слуцкий.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.05.2016 17:13
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +289

      AnTiNeHrEsT 23 мая 2016, 08:52

      Смолов понятно,Дзюба тоже.Но Кокорин....он сам ничего не сделал в концовке сезона что бы попасть на Евро,а Керж сделал,он более был достоин вызова.Надеется что Кокорин выстрелит?Всю думают что он перспективный?Ему уже 26 лет скоро,игроки в Европе в этом возрасте,уже думаешь что играют давным давно и показывают путний футбол.А у нас он сука еще перспективный молодой,и так до 28-30,а потом он резко из перспективного и молодого превращается в старого и нужного только аутсайдерам или ФНЛ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +115

      slawianka 23 мая 2016, 03:55

      А как же опыт, это же был главный критерий по которому не взяли никого из Ростова?))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 23 мая 2016, 03:22

      Кержакову нужно вернуться в "Зенит", сейчас уже это возможно, Боаш-то 100% отвалит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2858

      nemolod 22 мая 2016, 21:09

      Смолов и Дзюба-да,но насчет Кокорина дикие сомнения а отличие от Кержакова! Ну скоро официальные матчи на Евро определят кто есть кто!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2316

      кошмарик 22 мая 2016, 19:39

      кокорин в отличной форме? чо за форма? где увидеть? скока стоит?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      SpazMatikus 22 мая 2016, 19:13

      Ну ну посмотрим на сколько голов с Англией найграют

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1307

      Taps 22 мая 2016, 18:17

      Кержаков без Аршавина ноль.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +42

      Lb40 > Taps 22 мая 2016, 21:17

      Как и ты без интернета, герой!

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11