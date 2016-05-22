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    Бубнов: «Не уверен, что «Спартак» мог умышленно отправить «Динамо» в ФНЛ»

    Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов не считает, что красно-белые умышленно проиграли, чтобы отправить московское «Динамо» в низшую лигу.

    «Мог ли «Спартак» умышленно отправить «Динамо» в ФНЛ? Не уверен в этом. Да, «Спартак» был не сильно мотивирован на эту игру, о чем и сказал по окончании встречи Дмитрий Аленичев. Но для него самого это была важнейшая игра. Его будущее не определено, а потому победа в заключительном туре могла стать хорошим аргументом перед Советом директоров 31 мая.

    Но как-то все сразу не пошло у красно-белых – пропустили на первой минуте, потом пенальти. Поражение для Аленичева – это очень плохо. Теперь я не исключаю, что последуют оргвыводы со стороны Леонида Федуна. Тайные переговоры с Курбаном Бердыевым – исключать нельзя. Возможно, в этот день обо всем и объявят. Но то, что проиграли «Уфе» – очень плохо. Это говорит о том, что малейшее отсутствие мотивации сразу все перечеркивает, что было раньше. Сравните ситуацию с «Зенитом» – немотивированный без Халка, Витселя и Смольникова они разнесли в щепки «Динамо», — добавил Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    22.05.2016 06:36
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +379

      o33uk 22 мая 2016, 13:29

      Тут без ТТД всё понятно достаточно посмотреть как забивали голы.

      0
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      Рейтинг: +319

      Beim 22 мая 2016, 12:04

      В последнем туре Спартак очень часто огорчает динамо) то в личных встречах теперь ещё и своим поражением их конкуренту)

      0
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      Рейтинг: -7

      Emilk 22 мая 2016, 11:22

      Спартак вперед!!!

      0
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      Рейтинг: +21

      Venya88 22 мая 2016, 10:31

      С чего это зенит был не мотивирован ,поражение и всё 4 ое, место плюс в квалификации к ЛЕ на одну стадию больше (т е раньше из отпуска выйти пришлось бы )

      1
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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 22 мая 2016, 09:23

      все уверены кроме тебя

      0
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      Рейтинг: +26751

      slavutiq70 22 мая 2016, 08:42

      Да какой слив,,,,просто сейчас Спартак может проиграть кому угодно и как угодно,,,,

      3
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      Рейтинг: +7

      mikich52 22 мая 2016, 08:09

      мне по хуй что там было ?главное мусор на свалке.хихи

      -3
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 22 мая 2016, 08:02

      Аленичев сам и сдал игру, договорняк сто процентный. Все отмазки кидают

      3
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 22 мая 2016, 07:14

      В стыках Динамо так же продуло и не рыпалось.

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 22 мая 2016, 07:04

      А я считаю слив был сто процентов и в этот момент о Динамо никто и не думал-преследовали свои интересы.

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