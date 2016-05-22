Бубнов: «Не уверен, что «Спартак» мог умышленно отправить «Динамо» в ФНЛ»

Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов не считает, что красно-белые умышленно проиграли, чтобы отправить московское «Динамо» в низшую лигу.

«Мог ли «Спартак» умышленно отправить «Динамо» в ФНЛ? Не уверен в этом. Да, «Спартак» был не сильно мотивирован на эту игру, о чем и сказал по окончании встречи Дмитрий Аленичев. Но для него самого это была важнейшая игра. Его будущее не определено, а потому победа в заключительном туре могла стать хорошим аргументом перед Советом директоров 31 мая.

Но как-то все сразу не пошло у красно-белых – пропустили на первой минуте, потом пенальти. Поражение для Аленичева – это очень плохо. Теперь я не исключаю, что последуют оргвыводы со стороны Леонида Федуна. Тайные переговоры с Курбаном Бердыевым – исключать нельзя. Возможно, в этот день обо всем и объявят. Но то, что проиграли «Уфе» – очень плохо. Это говорит о том, что малейшее отсутствие мотивации сразу все перечеркивает, что было раньше. Сравните ситуацию с «Зенитом» – немотивированный без Халка, Витселя и Смольникова они разнесли в щепки «Динамо», — добавил Бубнов.