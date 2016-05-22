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  • Бубнов: «Не уверен, что «Спартак» мог умышленно отправить «Динамо» в ФНЛ»

Бубнов: «Не уверен, что «Спартак» мог умышленно отправить «Динамо» в ФНЛ»

22 мая 2016, 06:36
10

Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов не считает, что красно-белые умышленно проиграли, чтобы отправить московское «Динамо» в низшую лигу.

«Мог ли «Спартак» умышленно отправить «Динамо» в ФНЛ? Не уверен в этом. Да, «Спартак» был не сильно мотивирован на эту игру, о чем и сказал по окончании встречи Дмитрий Аленичев. Но для него самого это была важнейшая игра. Его будущее не определено, а потому победа в заключительном туре могла стать хорошим аргументом перед Советом директоров 31 мая.

Но как-то все сразу не пошло у красно-белых – пропустили на первой минуте, потом пенальти. Поражение для Аленичева – это очень плохо. Теперь я не исключаю, что последуют оргвыводы со стороны Леонида Федуна. Тайные переговоры с Курбаном Бердыевым – исключать нельзя. Возможно, в этот день обо всем и объявят. Но то, что проиграли «Уфе» – очень плохо. Это говорит о том, что малейшее отсутствие мотивации сразу все перечеркивает, что было раньше. Сравните ситуацию с «Зенитом» – немотивированный без Халка, Витселя и Смольникова они разнесли в щепки «Динамо», — добавил Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Бубнов Александр
Комментарии (10)
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Диктор
1463889880
А я считаю слив был сто процентов и в этот момент о Динамо никто и не думал-преследовали свои интересы.
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1463890477
В стыках Динамо так же продуло и не рыпалось.
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MURAD F. A.
1463893354
Аленичев сам и сдал игру, договорняк сто процентный. Все отмазки кидают
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mikich52
1463893780
мне по хуй что там было ?главное мусор на свалке.хихи
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slavа0508
1463895770
Да какой слив,,,,просто сейчас Спартак может проиграть кому угодно и как угодно,,,,
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Sergej-74
1463898239
все уверены кроме тебя
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Venya88
1463902276
С чего это зенит был не мотивирован ,поражение и всё 4 ое, место плюс в квалификации к ЛЕ на одну стадию больше (т е раньше из отпуска выйти пришлось бы )
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Emilk
1463905358
Спартак вперед!!!
Ответить
Beim
1463907865
В последнем туре Спартак очень часто огорчает динамо) то в личных встречах теперь ещё и своим поражением их конкуренту)
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o33uk
1463912956
Тут без ТТД всё понятно достаточно посмотреть как забивали голы.
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