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    «Лион» хочет приобрести полузащитника «Терека»

    Полузащитник «Терека» Мацей Рыбус вызвал интерес со стороны «Лиона». Об этом сообщает «Foot 365». Отметим, что контракт 26-летнего поляка с грозненским клубом истекает этим летом, и он может стать свободным агентом.

    По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 5 миллионов евро. В нынешнем сезоне Рыбус провел за «Терек» в РФПЛ 28 матчей, в которых забил девять голов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.05.2016 16:21
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +289

      AnTiNeHrEsT 23 мая 2016, 09:24

      Заголовок темы в вк:Полузащитник «Терека» перейдет в европейский топ-клуб.Европейский топ-клуб скм?Он топ-клуб Франции(кто писал тему,кроме Франции в Европе еще есть страны),и то не нынешний,а давно минувших дней.

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      Рейтинг: +8

      ppv666 21 мая 2016, 18:52

      ну за 5 не продадут , лямов 7-8 можно выложить , и не сырой игрок.

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      Рейтинг: +826

      alex kidn > ppv666 22 мая 2016, 00:40

      Бесплатно ушел

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