«Лион» хочет приобрести полузащитника «Терека»

Полузащитник «Терека» Мацей Рыбус вызвал интерес со стороны «Лиона». Об этом сообщает «Foot 365». Отметим, что контракт 26-летнего поляка с грозненским клубом истекает этим летом, и он может стать свободным агентом.

По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 5 миллионов евро. В нынешнем сезоне Рыбус провел за «Терек» в РФПЛ 28 матчей, в которых забил девять голов.