Акинфеев: «Мой сейв в матче с «Рубином»? Это не мастерство, а везение»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев поделился впечатлениями от матча 30-го тура РФПЛ, в котором армейцы одержали победу над «Рубином» (1:0) и стали чемпионами России.

«Мой сейв? Это не мастерство, а везение. Нужно было просто не терять концентрацию, потому что такие матчи очень сложные. Цена ошибки была сегодня велика, ведь мы были далеки от своего идеального футбола. Дымовая завеса? Такие вещи не красят футбол. Можно было бы это сделать уже после его окончания», – сказал Акинфеев в эфире телеканала «Матч ТВ».